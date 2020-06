Virgil Popescu, ministrul Energiei, despre liberalizarea prețurilor la gaze naturale: Dacă nu modifică ofertele, vom interveni pentru ca toată reducerea obținută de furnizori să se regăsească pe factura clientului (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a subliniat că Guvernul Orban va interveni prin lege dacă furnizorii de gaze naturale nu scad prețurile „simțitor”, după liberalizarea din 1 iulie. „Vom interveni și vom cere ca toată reducerea de preț, care va fi obținută de către furnizori la achiziție, să se regăsească în prețul la clientul casnic”, a spus demnitarul, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



„Ați observat că, în momentul de față, am ajuns să discutăm despre scăderea prețului la gaze naturale, nu mai discutăm despre creștere. Despre scădere și cu cât va scădea. Cei doi mari furnizori de gaze naturale și-au impus, practic, să nu modifice sau să modifice foarte puțin oferta de gaze naturale către populație, ori acest lucru mie mi se pare ca o înțelegere, în condițiile în care prețul cu care va fi achiziționat gazul natural de către aceștia este, practic, cu foarte mult mai mic, de la 1 iulie, de cât era până acum. Acest lucru nu poate să rămână așa. Aștept în continuare să își modifice ofertele de preț, să vedem o scădere semnificativă a prețului la gaze naturale de către toți jucătorii din piață. În caz contrar, vom interveni prin lege, există această posibilitate. Există Legea concurenței, care ne dă acest drept. Deja lucrăm, la Ministerul Economiei, la un draft de ordonanță de urgență și, la un moment dat, și răbdarea noastră are o limită, vom intra cu ea în Guvern, o vom aproba. Sunt convins că în acel moment, prin intervenția pe care o vom avea, prețurile vor scădea, chiar dacă va fi o perioadă limitată de timp. Sunt convins că în această perioadă de timp piața se va regla și vor vedea toți că nu este de glumă cu acest lucru. Nu poți să cumperi la aproape jumătate de preț cu cât cumperi în momentul de față gazul, și tu să nu modifici prețul”, a afirmat Virgil Popescu.



Ministrul Energiei susține că, „în perioada imediat următoare, dacă nu vom vedea o mișcare pe piață să vorbim de o scădere a prețului la gaze naturale simțitoare – nu de 1%, de 2% la gaze naturale, cum am spus că se va întâmpla la energie electrică – atunci vom interveni și veți vedea o scădere foarte mare a prețului la gaze naturale. Vom interveni și vom cere ca toată reducerea de preț, care va fi obținută de către furnizori la achiziție, să se regăsească în prețul la clientul casnic. Să vedem atunci ce vor face furnizorii, pentru că eu sunt dezamăgit inclusiv de reacția Autorității Naționale de Reglementare în Energie – sau, mai bine zis, a unor oficiali – care, după părerea mea, mai bine tăcea, decât să iasă și să spună că nu va scădea prețul la gaze naturale”.

„ANRE nu este în subordinea Guvernului României, este în subordinea Parlamentului, dar între timp, Legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost modificată de către Guvernul României, de către noi, tocmai punând-o în acord cu directivele europene. Aceste directive care nu sunt de acum, sunt de ceva vreme și nu știu de ce nu au fost transpuse până acum, spun că politica ANRE trebuie să se facă și în concordanță cu politica guvernamentală”, a mai explicat Virgil Popescu, ministrul Economiei.

