Ministrul Energiei: Abrogarea OUG 114 nu va duce la scumpirea energiei electrice sau a gazelor naturale pentru români, dar trebuie să definim acest ”consumator vulnerabil” (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, abrogarea controversatei Ordonanțe de Urgență 114 nu va duce la creșteri de prețuri la energie electrică și gaze naturale, în ceea ce-i privește pe consumatorii casnici. Totuși, Popescu a ținut să sublinieze că este obligatoriu să definim ce este acela un ”consumator vulnerabil”.

„OUG 114 conține foarte multe prevederi din multe domenii. Eu vorbesc doar de domeniul energiei. Ce știu despre OUG 114 în integralitate e că ne vom asuma răspunderea pe un proiect de lege în Parlament și cam 80-90% din OUG o vom abroga. Referitor la energie: vom abroga cam toate prevederile care au produs distorsiuni în sistemul energetic. Vom abroga toate articolele care vizează zona de energie și le vom abroga cu o perioadă tranzitorie, pentru a nu crea probleme în sistem”, a declarat Virgil Popescu, pentru B1 TV.

