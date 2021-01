Virgil Popescu, ministrul Energiei: Nu privatizăm nimic. Statul trebuie să fie acţionar majoritar în toate companiile de interes strategic naţional

Ministrul Energiei, Virgil Popescu dă asigurări românilor că Guvernul nu intenționează să privatizeze nimicși este de părere că statul trebuie să fie acționar majoritar în toate companiile de interes strategic național.

„Ca în povestea cu Petrică şi Lupul, pe diverse voci, aud că se strigă "Ne vând ţara". Asta după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul vrea să abroge Legea 173/2020 care a reglementat interdicţia, pentru o perioadă de 2 ani, de înstrăinare a acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar. Un demers legislativ pe care îl susţin şi am mai anunţat asta. Însă, nu privatizăm nimic! Aşa cum am spus şi în cadrul ultimelor audieri, nu privatizăm nimic! Statul trebuie să fie acţionar majoritar în toate societăţile şi companiile de interes strategic naţional! Şi aşa va fi!”, a scris Virgil Popescu pe contul său de Facebook.

Totodată, ministrul Energiei a ținut să explice faptul că listarea unor pachete minoritare de acțiuni pe bursă nu presupune privatizarea companiilor, ci „o la modernizare”.

„Listarea unor pachete minoritare de acțiuni pe bursă nu înseamnă PRIVATIZARE, ci șansa de modernizare, de a face investiții, de care, evident, va beneficia fiecare român.

P.S. În continuare cred că nu este bine să ne folosim de manipulare și de temerile ascunse ale unor oameni, doar că să obținem un interes electoral efemer”, a adăugat ministrul în postarea de vineri.