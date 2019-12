Ministrul Energiei: Prin OUG 114, prețul la consumatorii casnici nu a scăzut, dar un mare furnizor și-a recuperat pierderile și vrea să se retragă. Și-au marcat profiturile și au plecat / OUG va fi abrogată (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, că între 80% și 90% din controversata Ordonanță de Urgență 114 va fi abrogată prin asumarea răspunderii în Parlament.

„OUG 114 conține foarte multe prevederi din multe domenii. Eu vorbesc doar de domeniul energiei. Ce știu despre OUG 114 în integralitate e că ne vom asuma răspunderea pe un proiect de lege în Parlament și cam 80-90% din OUG o vom abroga. Referitor la energie: vom abroga cam toate prevederile care au produs distorsiuni în sistemul energetic. Vom abroga toate articolele care vizează zona de energie și le vom abroga cu o perioadă tranzitorie, pentru a nu crea probleme în sistem”, a declarat Virgil Popescu.

Acesta a precizat că, în opinia sa, OUG 114 nu a fost o creație a angajaților din Ministerul Energiei: „Mi-am întrebat colegii din Ministerul Energiei dacă au fost consultați, mi-au spus că nu i-a întrebat nimeni nimic. Deci OUG a fost clar creată în altă parte”.

