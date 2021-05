Virgil Popescu: MIPE, care nu e tehnic, n-a știut inițial să răspundă unor întrebări puse de Comisia Europeană, dar cred că astăzi pe partea de energie nu mai sunt probleme de ansamblu privind proiectele din PNRR (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a explicat că propunerea din PNRR pentru proiectul de racordare la gaze a presupus încă de la început un amestec de gaze naturale cu hidrogen, însă Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, care nu este specializat în acest domeniu, nu a știut să răspundă unor întrebări puse de Comisia Europeană, motiv pentru care a părut că negocierile au intrat în impas, însă situația s-a rezolvat între timp, iar astăzi nu ar trebui să mai fie probleme pe partea de energie.

