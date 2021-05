Virgil Popescu: Orice persoană vaccinată, una în plus care nu mai este expusă bolii. Om cu om, doză cu doză, ajungem la ținta de imunizare ca să ne reluăm viața normală. Împreună învingem pandemia

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a fost sâmbătă la centrul de vaccinare de la Baia de Aramă, județul Mehedinți, în contextul în care membrii Guvernului au mers în țară pentru a susține campania de vaccinare, și a subliniat că „om cu om, doză cu doză, ajungem la ținta de imunizare ca să ne reluăm viața normală așa cum o știam înainte să ne dea COVID-19 lumea peste cap”.

„Orice persoana vaccinata este o persoana in plus care nu mai este expusa riscului de a se imbolnavi. Mesajul acesta l-am transmis astazi cand am stat de vorba cu mehedintenii care au venit sa se vaccineze la centrul de la Baia de Arama, din judetul Mehedinti. Om cu om, doza cu doza, ajungem la tinta de imunizare ca sa ne reluam viata normala asa cum o stiam inainte sa ne dea COVID 19 - lumea peste cap. Le multumesc primarului Ionut Tudorescu, prefectului Cristinel Pavel pentru organizare si colegilor parlamentari Stela Firu, Dumitru Marculescu, secretarului de stat MAPN Marius Balu ca se implica activ si sustin campania de vaccinare. Impreuna invingem pandemia”, a scris ministrul Virgil Popescu, sâmbătă, pe Facebook.

Guvernul a mers în țară, într-un efort de susținere a campaniei de vaccinare, și face tot ce se poate pentru a duce vaccinarea cât mai aproape de oameni, a precizat premierul Florin Cîțu, care a fost la centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din Capitală.

„Astăzi tot Guvernul a mers în țară pentru a susține campania de vaccinare. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru demersul lor! Oamenii trebuie să știe că acest Guvern face tot ce se poate pentru a duce vaccinarea cât mai aproape de oameni. Eu am fost la centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan din Capitală. Felicitări pentru organizare! Simplu și rapid! Am vorbit cu persoane care s-au vaccinat cu Pfizer si Astrazneca. Oamenii sunt optimiști, românii vor revenirea la normalitate. Iar eu am încredere în români și sunt optimist! Hai că se poate!”, a scris primul-ministru, sâmbătă, pe Facebook.

Până astăzi, 22 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată bilanțul prezentat sâmbătă de autorități. Un număr de 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați, în timp ce 29.885 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.