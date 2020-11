Virgil Popescu, precizări despre schema de ajutor de stat pentru HoReCa: Vorbim de peste 50.000 de firme, o valoare maximă plafonată la 800.000 de euro per companie. Se califică și dacă au datorii la stat

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a făcut o serie de precizări despre schema de ajutor de stat anunțată miercuri pentru sectorul HoReCa și a declarat că, în ședința de Guvern de joi, va fi citită în primă lectură o ordonanță prin care se vrea acordarea unui „ajutor de stat de 20% din pierderea cifrei de afacere aferentă anului 2020 față de 2019”.

