Ministrul Economiei: E exclus, după părerea mea, ca de la 1 iulie să crească prețul la gaze naturale, ba chiar cred că va scădea (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, a declarat, pentru B1 TV, că prețurile la energie electrică și la gaze naturale nu vor crește. Precizarea vine în contextul în care PSD a acuzat Guvernul PNL că, odată ce a abrogat mare parte din Ordonanța de Urgență 114, energia și gazele se vor scumpi. În replică, ministrul liberal a afirmat că PSD a dat ordonanța în cauză „cu dediație pentru furnizori”.

