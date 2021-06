Virgil Popescu, ministrul Energiei, a primit luni confirmarea oficială că România a fost acceptată ca membru al Forumului Internațional pentru Energie.

România, membru oficial al Forumului Internațional pentru Energie. Ce a declarat Virgil Popescu

„România este membru oficial al Forumului Internațional pentru Energie (IEF)! În luna aprilie am avut la Ministerul Energiei o întâlnire Joseph McMonigle, secretarul general al Forumului Internațional pentru Energie (IEF), prin care am exprimat dorința ca țara noastră să fie membră cu drepturi depline. Astăzi am primit confirmarea oficială că România a fost acceptată. Îi mulțumesc secretarului general al IEF Joseph McMonigle pentru suportul acordat. Aceasta este o dovadă a angajamentului nostru de a dezvolta în continuare securitatea energetică națională și regională, stabilitatea pieței și de a îndeplini obiectivele pe care le-am convenit pentru decarbonizare și sustenabilitate”, a scris Virgil Popescu, luni, pe Facebook.