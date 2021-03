Virgil Popescu: Strategia energetică este finalizată și urmează să fie aprobată în Guvern / Avem practic întreaga Strategie pentru dezvoltarea energetică a României

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat că strategia energetică a fost finalizată, împreună cu toate acordurile de mediu, și urmează să fie aprobată în Guvern și trimisă în Parlament. Totodată, el a precizat că a fost finalizat și Planul național integrat de energie și schimbări climatice, care va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern și înaintat Comisiei Europene.

Virgil Popescu, ministrul Energiei, despre Strategia pentru dezvoltarea energetică a României

„Strategia energetică este finalizată, împreună cu toate acordurile de mediu. Urmează să fie aprobată în Guvern şi trimisă în Parlament, aşa cum am modificat legea, şi avem finalizat şi Planul naţional integrat de energie şi schimbări climatice, care va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern şi înaintat Comisiei Europene. Deci avem practic întreaga Strategie pentru dezvoltarea energetică a României. Am fost întârziaţi vizavi de Strategia energetică naţională pentru că în ea se puseseră absolut toate proiectele pe care voiau să le facă şi care unele mai era viabile, altele nu mai erau viabile, şi care trenau, unele aveau nevoie de autorizaţii de mediu şi de acorduri transfrontaliere ale statelor vecine şi asta practic bloca Strategia energetică. Am scos aceste lucruri, am regândit toată Strategia energetică, plecând ca şi o strategie pe axe, pe direcţii de dezvoltare a energiei, şi împreună, puse în concordanţă cu Planul naţional integrat de energie şi schimbări climatice vor fi în perioada imediat următoare în Guvern, luna acesta, la începutul lui aprilie”, a declarat marţi ministrul Energiei, citat de News.ro.

Strategia energetică prevede ținta de regenerabile de 30,7%, construcția unităților 3 și 4 de la Cernavodă și retehnologizarea unității 1, respectiv trecerea etapizată de la cărbune, la gaz.

Totodată, Virgil Popescu a precizat că se va deschide și mina de uraniu de la Tulgheş-Grinţieş. Zăcământul de la Tulgheş (Harghita) - Grinţieş (Neamţ) este considerat cel mai bogat din ţară. Intenţia deschiderii exploatării miniere de la Grinţieş datează încă din 1998.