Virgil Popescu: Strategia pe hidrogen poate fi făcută printr-un program de asistență tehnică, în PNRR, sau printr-un grant discutat cu BERD. În PNRR, avem hidrogenul foarte bine țintit și definit (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat că România are nevoie de o strategie a hidrogenului care să cuprindă partea de producție, transportul, distribuția și utilizarea lui în zona industrială. La „Actualitatea” cu Tudor Mușat, luni seară, pe B1 TV, el a explicat că o astfel de strategie ar putea fi făcută printr-un program de asistență tehnică, care poate fi inclus în PNRR, sau printr-un grant ce a fost discutat cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

