Virgil Popescu: „Termocentrala de la Mintia, situată într-un nod strategic, a fost jefuită și distrusă pas cu pas, ca și Complexul Energetic Hunedoara” / Eugen Teodorovici, criticat dur de ministrul Energiei (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a fost invitat în Parlamentul României, marți, la „Ora Guvernului”, și a vorbit despre Termocentrala de la Mintia, despre care spune că este situată într-un nod strategic și că, precum Complexul Energetic Hunedoara, a fost jefuită și distrusă sistematic. Oficialul nu a uitat nici de fostul ministru de Finanța Eugen Teodorovici, despre care spune că a provocat insolvența CEH prin întârzierea cu care a aprobat OUG privind cumpărarea certificatelor de CO2.

„Termocentrala de la Mintia cred că ar trebui să fie o preocupare a noastră a tuturor. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o termocentrală strategică, este într-un nod strategic, este conectată la linia de 400, dar, din păcate, Termocentrala de la Mintia, ca și Complexul Energetic Hunedoara, a fost jefuită. Da, a fost jefuită. Din 2013, s-a format Complexul Energetic Hunedoara, 0 datorii – 2019, insolvență, 3 miliarde de lei datorii. Oare unde s-au dus banii aceștia? Trei miliarde de lei datorii. A intrat în insolvență. În 2013, tot atunci, s-a aprobat un studiu de fezabilitate de către AGA de la acea vreme a Complexului Energetic, în care s-a solicitat să se facă studiu pentru desulfurare și instalația de șlam dens. Credeți că s-a întâmplat ceva? Nimic! S-au complăcut toți în această situație, până la insolvență”, a declarat ministrul Energiei.

El spune că insolvența a fost provocată de Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe din 2015, care a aprobat abia în iulie ajutorul de salvare, deși certificatele de CO2 se cumpărau până în 30 arilie.

„În momentul când ești în insolvență, când ajungi în insolvență datorită unui domn, ca să nu îi spun altfel, ministru de Finanțe din 2015, care n-a aprobat ajutorul de stat, n-a vrut să dea drumul la bani, să semneze ordonanța, ajutor aprobat la acea vreme, de salvare, pentru cumpărarea certificatelor de CO2, așa cum am făcut noi la Oltenia și i-am salvat. N-a vrut să îl aprobe până în aprilie, l-a aprobat în iulie, când certificatele de CO2 se cumpărau până în 30 aprilie. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă penalități de 100 de euro pe certificat, de asta a intrat în insolvență. V-ați bătut joc, domnilor, de Termocentrala de la Mintia și de Complexul Energetic Hunedoara, și acum îi plângem de milă?”, a adăugat ministrul.

Virgil Popescu a vorbit și despre Termocentrala Paroșeni, care nu are probleme de mediu.

„Vrem să salvăm Termocentrala de la Mintia, vrem să salvăm locurile de muncă de acolo, și pe aceea de la Paroșeni, pentru că aceea este retehnologizată, acolo nu are probleme de mediu. Termocentrala de la Mintia nu are aviz de mediu, nu are deloc autorizație de mediu, de aceea a fost oprită, pentru că riscam cauză directă la CJUE, era infrigementul pornit. Instanța românească a spus, da, poate funcționa doar pe depunere de autorizații, numai că legea europeană, directiva spune așa, nicio instalație mare de ardere nu poate funcționa fără autorizație, pe asta este infrigementul să știți. Asta s-a întâmplat cu Termocentrala de la Mintia, a fost pas cu pas distrusă, ca și Complexul Energetic Hunedoara. Acum vom salva”, a adăugat oficialul.