Viziunea lui Moise Guran pentru București și primele sale atacuri politice. Fostul jurnalist l-ar fi preferat pe Vlad Voiculescu în locul lui Nicușor Dan și reclamă decizia PNL de a propune un candidat propriu

Moise Guran a renunțat la cariera de jurnalist și s-a înscris în USR. Cu această ocazie, proaspătul politician și-a exprimat viziunea despre București și a lansat și primele sale atacuri din noua postură. El a criticat decizia PNL de a propune propriul candidat pentru Primăria Capitalei și a sugerat că tinerii din USR au greșit atunci când au mers pe mâna lui Nicușor Dan, în detrimentul omului propus de PLUS, Vlad Voiculescu.

Deși e mai apropiat de vârstă și viziune de PLUS, Moise Guran a precizat că s-a înscris în USR, un partid tânăr, pentru a-l schimba din interior și a folosi forța tinerilor de acolo.

„Ceea ce am anunțat este că intenția mea este să mă înscriu în USR, tocmai pentru că am o compatibilitate evidentă și cu cei de la PLUS, care sunt mai degrabă de vârsta mea și pe profilul meu, decât cei de la USR, care sunt mai tineri și care au o forță evidentă ce trebui pusă pe o direcție care să le folosească și lor, și țării noastre. De aceea cred că dialogul cu cei de la USR se poate face mult mai bine din interiorul USR. Am convingerea că cei de la PLUS vor înțelege acest lucru, mai ales că și unii și alții vor să facă un singur partid. Înscrierea mea în USR este o chestiune oarecum formală, pentru că eu vreau să lucrez și cu unii, și cu ceilalți și toți să lucreze împreună, pentru ca în final să putem lucra și cu PNL”, a explicat Moise Guran.

Așadar, fostul jurnalist consideră că PNL a greșit atunci când a anunțat că va avea un candidat propriu pentru București, la alegerile locale din primăvară, în condițiile în care, în scenariul unui scrutin de un singur tur, opoziția la actuala administrație are șanse mai mici să învingă dacă propune mai multe variante de primar.

„Gabriela Firea nu mai are nevoie de caracterizare, o ştiu bucureştenii, ştiu ce a făcut. PNL a greşit, din punctul meu de vedere, când a anunţat că va avea candidat propriu, membru de partid. Ori noi ar trebui să discutăm despre ce e de făcut pentru ca Gabriela Firea să nu mai obţină un al doilea mandat. PNL a luat decizia şi la recomandarea lui Klaus Iohannis. Ceea ce încerc eu să spun este că mesajele venite dinspre PNL şi preşedinte nu sunt încurajatoare pentru bucureşteni”, a afirmat Moise Guran, potrivit dcnews.ro.

Nu este pentru prima oară când Moise Guran își exprimă viziunea despre Capitală. Cu ceva timp înainte să îmbrace haina politică, în septembrie, pe când era încă jurnalist, el îl ataca puternic pe Nicușor Dan, despre care spunea că „greu poate câștiga orice alegeri”.

„Cu tot respectul pentru opiniile exprimate aici, prima condiție pentru un candidat este să câștige alegerile /.../ dar, pe bune, Nicușor Dan greu poate câștiga orice alegeri. Pur și simplu nu poate convinge, este un non-candidat. Ar fi avut o șansă, dat fiind contextul, la prezidențiale acum. Dar bătălia pentru București se anunță mult mai pasională și foarte diferită. Reafirm ce spuneam - este singurul pe care Firea îl poate bate, și asta nu pentru că n-ar fi pregătit. Pur și simplu nu poate comunica", se arăta în comentariul său de atunci, pe care îl făcuse în cadrul unui sondaj online postat de Florin Negruțiu, în care Nicușor Dan era comparat cu Vlad Voiculescu, potrivit stiripesurse.ro.