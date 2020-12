Vlad Teohari cere de la USR daune de 816.000 lei după ce candidatura sa la parlamentare a fost invalidată: Justiţia să le arate liderilor politici că nu se pot comporta ca nişte satrapi

Vlad Teohari a anunțat că va chema Uniunea Salvaţi România în instanță și va cere daune materiale de 816.000 de lei de la aceasta deoarece candidatura sa la alegerile parlamentare a fost invalidată.

El a precizat că a epuizat orice cale de atac în USR, iar instanța i-a respins contestaţia la adresa listei USR-PLUS pentru acest scrutin și înscrierea sa pe lista de candidaţi a alianței la circumscripţia Diaspora.

Teohari a precizat că va cere daune deoarece i-a fost luată șansa de a ajunge deputat, locul său fiind unul eligibil.

„Consider ca a venit momentul să dau startul inevitabilului proces în instanţă, care probabil se va întinde pe câţiva ani şi care se va îndrepta în special împotriva celor 20 de persoane, membri ai Comisiei Naţionale de Arbitraj şi ai Biroului Naţional, care au votat pentru invalidarea mea. După ce am epuizat orice cale de atac în interiorul partidului, am încercat sa repar nedreptatea în justiţie. Instanţa a respins contestaţia mea la adresa listei USR PLUS, inclusiv înscrierea mea pe lista de candidaţi USR PLUS la circumscripţia diaspora. Nu mă dau bătut însă. Încerc să găsesc dreptatea, iniţiind acest nou proces, care este o acţiune în răspundere civilă. Prin invalidarea candidaturii mele, mi s-a adus un prejudiciu cert, pierderea şansei de a fi deputat, locul meu pe listă fiind 100% eligibil, aşa cum s-a şi văzut după alegeri”, a explicat Vlad Teohari, într-un comunicat trimis Agerpres.

Teohari a mai susținut că banii obținuți vor fi investiți într-un proiect comunitar.

Acesta a precizat că el și avocatul său, Dumitru Dobrev, vor să-i responsabilizeze astfel pe liderii USR, dar și pe politicieni în general: „Dacă bunul simţ nu funcţionează, măcar justiţia să le arate liderilor politici că nu se pot comporta ca nişte satrapi. Nu vreau banii aceştia pentru mine. Dacă apelurile la decenţă şi justeţe morală nu au funcţionat, poate aceşti oameni vor realiza ce au făcut dacă vor fi sancţionaţi pecuniar”.

Dumitru Dobrev vorbește despre degradarea accelerată a democraţiei interne în USR

Dobrev a susținut, la rândul său, că a constatat „accelerata degradare a aplicării regulilor de transparenţă, a democraţiei interne şi a mecanismelor de promovare a meritocraţiei” în USR.

„În această toamnă am asistat la episoade înmărmuritoare în USR, precum invalidarea aberantă a lui Vlad Teohari, cu rezultatul trimiterii în Parlament a unor oameni cu CV-uri incomparabil mai puţin consistente, dar pe placul conducerii”, a precizat Dumitru Dobrev.

Cadidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare a primit cel mai mare număr de voturi de la membrii USR şi PLUS din Diaspora, dar a fost invalidată de Biroul Naţional, după un aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj a partidului. În semn de protest, Dumitru Dobrev şi-a dat demisia din Biroul Naţional al Uniunii. Ulterior, Comitetul Politic a anulat avizul Comisiei Naţionale de Arbitraj și invalidarea dispusă de Biroul Naţional, dar a fost prea târziu, căci listele de candidaţi erau deja depuse la biroul electoral.