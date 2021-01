Vlad Voiculescu: 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei de programare (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, susține că 30% dintre vaccinări nu se regăsesc în platforma de programare, o „vulnerabilitate” pe care a semnalat-o Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și despre care spune că „trebuie remediată cât mai rapid”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.