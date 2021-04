Vlad Voiculescu a fost surpins din nou fără mască de protecţie (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost prins din nou pe picior greşit! Într-o înregistrare făcută publică de PSD, oficialul guvernamental apare fără mască de protecţie şi, mai mult, ar greşi şi tema discuțiilor la o întâlnire cu omologii străini.

Ministrul Vlad Voiculescu nu poartă mască de protecţie deşi se află foarte aproape de o altă persoană din staff ul său, persoană care a ştiut să respecte regulile să să se protejeze pe timp de pandemie. Totodata, sa-l protejeze şi pe ministrul Voiculescu.

