Vlad Voiculescu: Am cerut DSP-urilor să prezinte avizele de funcționare ale unităților mobile ATI / Știm deja că sistemul sanitar e suprasolicitat, dar nimic nu justifică o tragedie (VIDEO)

„Știm deja că sistemul sanitar e suprasolicitat, oamenii sunt obosiți, echipamentele sunt la limită, dar nimic din toate astea nu justifică o tragedie”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sănătății, după ce trei pacienți COVID au murit în TIR-ul ATI al spitalului ”Victor Babeș”, în urma unei defecțiuni produsă la aparatura de oxigen.

„Știm deja că sistemul sanitar e suprasolicitat, oamenii sunt obosiți, echipamentele sunt la limită, dar nimic din toate astea nu justifică o tragedie. Am solicitat azi de la DSP București avizul de funcționare al unității mobile de ATI. Aceasta a eliberat pe 9 aprilie avizul de funcționare cu caracter temporar pe durata stării de alertă, la fel ca-n alte cazuri.

Din punctul de vedere al raportului DSP, unitatea mobilă respectă normele de igienă și de sănătate publică

Am cerut DSP-urilor să prezinte avizele de funcționare ale acestor unități mobile, iar o echipă a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor medicale va face parte din echipa de anchetă, care e coordonată de Parchet acum”, a declarat Voiculescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.