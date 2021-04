Vlad Voiculescu: Am crezut că premierul numit de o coaliție în care s-au stabilit reguli nu va folosi forța pentru rațiuni care țin de cariera sa politică. Nu a discutat aproape niciodată cu Ministerul Sănătății (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a lansat vineri, într-o conferință de presă, mai multe acuzații la adresa premierului Florin Cîțu. Voiculescu spune că șeful Guvernului a folosit forța pe care a primit-o din partea coaliției pentru cariera sa politică. Fostul ministru a mai susținut că premierul nu a discutat aproape niciodată cu Ministerul Sănătății și ”că și-a permis să «ievalueze» exact ca Tudorel Toader acum câțiva ani”.

”Atunci când m-am așteptat la o anumită decență în vremuri în care oameni mor în fiecare zi, când m-am așteptat la decență din partea multor politicieni și a unei părți a presei, cred că m-am înșelat.

Am crezut că premierul numit de o coaliție în care s-au stabilit reguli clare nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin mai degrabă de cariera sa politică. Cred că România are nevoie de politicieni care să acționeze în interesul oamenilor și să facă asta în fiecare zi, cu fiecare gest, cu fiecare vorbă.

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a specialilor, a privilegiilor nemăsurate. Și aici m-am înșelat”, a spus Vlad Voiculescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Referindu-se la mai multe ”ciocniri de mentalități” care s-au produs pe parcursul celor câteva luni de mandat, Voiculescu a acuzat că accidentele care s-au produs în această perioadă au fost manipulate atât de opoziție, cât și de partenerii de la guvernare.

„Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi la bătrâni și bolnavi. A fost decizia altcuiva ca lucrurile să se întâmple altfel. Am reușit să obținem acel procent de trei sferturi care să meargă către bătrâni și bolnavi. Nu am anticipat că la un moment dat vom avea mai multe centre închise pentru speciali, pentru esențiali decât centre deschise. Atunci când când am făcut un gest firesc de transparență, am avut o investigație a unui Corp de control al premierului României. (...) Ne-am pomenit cu un Corp de control care a aruncat în spațiul public acuzații neîntâlnire în lumea civilizată. Un guvern care transmite către Parchet lucruri pe care nu le prezintă public. Un premier care dă un semnal. Semnalul este pentru orice om din administrația publică, este că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparență, trebuie să te temi. Dacă deranjezi pe cine nu trebuie, un anumit sistem de previlegii, atunci sistemul va acționa împotriva ta.

Deschiderea școlilor este un succes al acestui guvern, dar dintr-un efort comun s-a transformat într-o pasare continuă a vinii către Ministerul Sănătății.Lovitură fără precedent pentru Diana Șoșoacă! Ce nu va mai avea voie să facă timp de trei luni în Parlamentul României? Va fi sancționată drastic

Gestionarea pandemiei, așa cum s-a petrecut în ultimele luni, a avut parte de câteva episoade pe care publicul le-a realizat mai puțin, premierul României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătății, lansând ținte fără să discute cu nimeni, transformându-se în primul epidemiolog al țării, vorbind despre lucruri pe care nu le cunoștea, despre care nu s-a sfătuit cu nimeni.

Fiecare accident a fost manipulat, a fost folosit politic de opoziție, e firesc. Ce e nefiresc este ca parteneri de coaliție să folosească incidente sau moduri mai puțin perfecte de a aborda o situație, precum cea de la Foișor, respectiv de la Babeș, lucruri care nu țineau de Ministerul Sănătății, au fost folosite în Ministerul Sănătății.

Responsabilitatea clară pentru evacuarea de la Foișor era în sarcina altcuiva. Lucrurile astea le-am lăsat să treacă, am greșit. M-am gândit că pentru un guvern de coaliție există totuși niște limite.

Ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe pe care nu a construit-o, pe care nu a cunoscut-o și pe care și-a permis să o «ievalueze» exact ca Tudorel Toader acum câțiva ani”, a mai spus Voiculescu.