Vlad Voiculescu: Am decis să renunț la poziția de viceprimar pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sănătății

Vlad Voiculescu susține că a renunțat la poziția de viceprimar al Capitalei – pe care a așteptat-o „86 de zile” – pentru a accepta nominalizarea la funcția de ministru al Sănătății în viitorul Guvern.

„M-am apucat de voluntariat, m-am întors în țară, am mers în guvern, am co-fondat un partid și am candidat pentru a face treabă. Lucruri care să conteze pentru oameni. Cu scuze pentru tăcerea de care am avut nevoie pentru a reflecta și a purta mai multe discuții esențiale pentru mine, iată de ce am decis să renunț la poziția de Viceprimar al Capitalei - pe care am așteptat-o 86 de zile - pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sănătății în noul Guvern al României”, a scris Vlad Voiculescu, luni seară, pe Facebook.

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat un acord de coaliție

PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat un acord de coaliție, luni seară, și se numără printre partidele așteptate la consultările cu președintele Klaus Iohannis ce vor avea loc, marți, la Palatul Cotroceni.

„În data de 6 decembrie, cetățenii români au fost chemați la urne să își exprime voința politică, să voteze cu formațiunile politice în cadrul alegerilor parlamentare. În urma alegerilor parlamentare, trei formațiuni politice, USR-PLUS, UDMR și Partidul Național Liberal, au luat decizia de a constitui o coaliție de guvernare care se bazează pe o majoritate parlamentară certă, o majoritate care este rezultatul voinței majoritare a cetățenilor români. Imediat după alegeri, cele trei formațiuni politice au început un proces de dialog, negociere pentru constituirea coaliției, pentru elaborarea programului de guvernare prin armonizarea programelor de guvernare cu care s-au prezentat în campania electorală. De asemenea, am avut negocieri privitoare la arhitectura puterii, privitor la structura Guvernului, privitor la modul în care urmează să funcționeze Guvernul și majoritatea Parlamentară. În urma acestor negocieri, astăzi, semnăm acordul de coaliție”, a spus președintele PNL.

Șeful statului a invitat formațiunile reprezentate în Parlament la o rundă de consultări, marți, începând cu ora 15, în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

