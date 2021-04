Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că avem astăzi două noi recorduri, respectiv cel mai mare număr de infectați și internați cu Covid-19, dar și record de internări la ATI.

„Vedem că soluțiile peste tot în lume sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare și vedem de asemenea că soluțiile nu sunt individuale, ci sunt colective (...) Avem astăzi două noi recorduri, care nu sunt menite: primul este cel mai mare număr de infectați și internați cu Covid-19, iar al doilea: cei mai mulți pacienți la ATI”, a spus el.

Ministrul Sănătății spune că valul trei nu ar trebui judecat doar prin prisma cifrelor pe care le vedem.

„Acesta vine peste valurile anterioare, care au lăsat în urmă un număr însemnat de pacienți (...) Vedem de asemenea o rată de infectare în creștere, vedem apariția bolii și la pacienți fără comorbidități. Vedem de asemenea copii: avem în acest moment 167 de copii internați, din care 16 sunt în secții ATI, doi dintre ei intubați”, a menționat oficialul.

Vlad Voiculescu a afirmat că din totalul pacienților cu forme critice, mai mult de o treime sunt pacienți intubați, spre deosebire de începutul pandemiei, când proporția formelor severe era semnificativ mai redusă.

Astfel că, acesta a vorbit de prioritățile Ministerului Sănătății în aceste condiții.

„S-a vorbit des despre locurile la ATI și s-a tot vorbit despre o cifră la nivel național. Dar vreau să subliniez că transportul pacienților pe distanțe mare este riscant și e o soluție doar în anumite cazuri. Așadar, ar trebui să folosim baza materială și umană acolo unde ea există și efortul nostru merge în aceste zile în special către marile orașe. Sunt trei măsuri asupra cărora ne-am concentrat. Prima dată am mers către alte spitale, pentru suplimentarea paturilor. A doua măsură este regândirea și optimizarea fluxurilor medicale. Este o măsură în curs, care are obiectivul reducerea presiunii pe UPU, iar pentru degrevarea unităților de primiri urgențe vom încerca lărgirea centrelor de evaluare și deschiderea de noi centre de evaluare pentru forme non-severe. Este un efort în care vom fi sprijiniți de Siptalul Monza, de Spitalul Victor Babeș, de Spitalul Județean Ilfov și sperăm de spitalul de la Caraiman. Al doilea obiectiv al regândirii și optimizării fluxurilor medicale este cel al redirecționării urgențelor de patologie non-Covid către alte spitale care până în prezent nu au oferit îngrijire de urgență. Cu alte cuvinte, anumite spitale de cronici, spitale care deși au baza materială și resursa umană pentru a oferi îngrijire urgențelor, nu au făcut-o întotdeauna. Va trebui să solicităm un efort din partea acestor spitale. Ne uităm în primul rând la București, dar nu numai. Solicităm de asemenea o implicare mai puternică a rețelelor de spitale din MAI, SRI, MApN, ale Transporturilor. Și suntem siguri că vom primi ajutor, de altfel multe dintre ele s-au implicat deja serios în lupta cu pandemia. A treia măsură este aceea a concentrării tuturor forțelor în perioada următoare pe ceea ce este exigența momentului, și anume îngrijirea pacienților cu Covid-19. Asta, da, ar putea să însemne amânarea unor operații elective, unor proceduri, asta ar putea să însemene că anumite spitale, anumite secții vor fi concentrate pentru tratamentul pacienților Covid. Evident că asta vine cu un cost, , toate aceste măsuri vin cu costuri, costuri nu numai pentru ceea ce sistemul sanitar face în mod obișnuit, ci și costuri pentru cei care deja au avut de suferit în urma acestei pandemii. Avem o grijă deosebită și pentru pacienții non-Covid și de aceea în ultimele luni, prin modificarea ordinului 555, am încercat să definim fluxuri separate pentru pacienții non-Covid peste tot acolo unde a fost posibil”, a spus Vlad Voiculescu.

Ministrul a mai spus că solicitarea autorităților către toate spitalele este „de a contribui la acest efort masiv pentru a putea gestiona acest ultima val, sperăm, sau acest ultim val care va pune o astfel de presiune pe sistemul medical”.

„Aș vrea să subliniez și că sistemul medical nu poate duce singur pe umerii săi povara pandemiei, la fel ca în celelalte țări care au fost copleșite de numărul de cazuri grave ne confruntăm cu limite, și sunt limite care țin nu atât de investiții, de resursa financiară, cât de resura umană. Mai pe românește, nu putem să tragem la infinit de aceiași oameni", a menționat Voiculescu.

