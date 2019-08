Vlad Voiculescu, desemnat candidat la Primăria Capitalei din partea PLUS: 'Proiectul meu este București. Îmi doresc un oraș și o țară cu mai mult respect și mai puțină țâfnă'

PLUS, formațiunea politică condusă de Dacian Cioloș, și-a desemnat candidatul la Primăria Generală.

Vlad Voiculescu a fost desemnat candidatul PLUS la Primăria Municipiului București.

„Câștigăm împreună sau pierdem separat. Îmi doresc un oraș și o țară cu mai mult respect și mai puțină țâfnă. Mai puțini nervi și mai mult împreună. Mai puține discuții sterile și mai multă construcție.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Lumea se schimbă în jurul nostru. Ținuți în loc de încercările unor hoți prinși la furat de a scăpa de justiție, pierdem oportunitate după oportunitate. Orașul este ros în fiecare zi de corupția, nepăsarea și neputința celor ajunși în funcții de conducere. Infrastructura, educația, sănătatea, termoficarea și prea multe clădiri din București sunt la limita colapsului, parcă ținute de o sârmă. Probabil cel mai bun exemplu este acesta: știm cum stăm, știm că un cutremur va veni, și totuși principalul centru de transfuzii al Bucureștiului este într-o clădire cu risc seismic. Acesta este nivelul iresponsabilității administrației bucureștene. Hemoragia cea mai gravă a Bucureștiului și a României este însă aceea de oameni. Oameni buni, oameni talentați, oameni muncitori care nu își mai construiesc aici viitorul.

ADIO, MIOARA ROMAN! OANA ROMAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI: NU S-A SIMȚIT PREA BINE...

Locuitorii Bucureștiului vor altceva. Acum. Mai bine de 40% dintre ei au spus asta foarte clar la alegeril din mai, acordând încrederea Alianței 2020 USR PLUS, spunând prin vot că este nevoie de altceva.

Cred în proiecte solide, iar cei peste 10 ani de experiență internațională în finanțarea proiectelor de infrastructură în Europa Centrală și de Est mi-au arătat că se poate.

Cred în oameni noi în politică și administrație și mandatul de ministru al Sănătății mi-a arătat că se poate și în sectorul public. Repede. Bine. Fără compromisuri.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI

Cred în comunitate și în empatie, iar cei peste 10 ani de proiecte de comunitate mi-au arătat cu vârf și îndesat că se poate.

Se poate, atunci când oameni pasionați, cinstiți și responsabili decid să nu mai stea deoparte.

Se poate, atunci când oamenii au încredere unii în alții și un scop mai mare decât ei înșiși.

Proiectul meu este București.

LACRIMI AMARE PENTRU MIHAI CONSTANTINESCU! S-A ÎNTÂMPLAT LA ORA 5:00 DIMINEAȚA! IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Cred că în 10 ani putem face din București capitala cu cea mai bună calitate a vieții din estul Europei.

Un oraș în care să vrei să îți construiești destinul, orașul în care românii își pot atinge potențialul. Pentru ei, pentru familiile lor și pentru România.

Vreau să pun umărul la toate astea. Când am plecat de la Ministerul Sănătății am spus că nu mă voi întoarce vreodată în vreo funcție publică fără un plan și fără o armată.

BOMBĂ MONDENĂ! BORCEA A LUAT DECIZIA RADICALĂ DE DUPĂ GRATII! RĂMAS BUN, VALENTINA PELINEL

Voi candida pentru Primăria Municipiului București, după ce voi obține susținerea colegilor mei din cele două partide din Alianța 2020 USR PLUS și ca parte a unei echipe, pentru București, pentru fiecare sector și pentru fiecare localitate din Ilfov.

Le mulțumesc colegilor din PLUS pentru încrederea acordată în număr atât de impresionant și îi chem pe toți oamenii care vor să pună umărul - din PLUS, din USR sau din afara Alianței să facem planul și armata de care Bucureștiul are nevoie”, a spus Voiculescu.