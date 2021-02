Vlad Voiculescu, despre avertismentul lui Cîțu pentru angajații din administrație: E expresia unei exasperări pe care o împărtășesc. Ministerul Sănătății e ineficient de 30 de ani. Plănuim schimbări profunde (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat luni, pentru B1 TV, că a vrut să revină în această funcție tocmai pentru că nu-i place cum funcționează lucrurile în Minister: „de 30 de ani încoace nu e o instituție eficientă”. Acesta a punctat că e nevoie de schimbări profunde inclusiv în ceea ce privește resursa umană. Voiculescu a vorbit și despre o „oarecare exasperare” pe care o simte vizavi de „lentoarea” în care s-a acționat în ultimii mulți ani.

Precizările sale vin în contextul în care, după tragedia de la spitalul ”Matei Balș”, premierul Florin Cîțu a lansat un avertisment pentru angajații din sistemul public, inclusiv pentru cei din Ministerul Sănătății: „Așa nu mai merge! Angajaților din administrație, din Ministerul Sănătății, inspecțiile județene de sănătate, inspecțiile de control din Ministerul Sănătății le spun: ieșiți din birou și faceți-vă treaba, altfel plecați cu toții acasă!”.

