Vlad Voiculescu, despre imunizarea lucrătorilor din domenii esențiale: Trebuie să existe o limitare pentru că avem nevoie să ne vaccinăm bunicii și pe cei cu boli cronice (VIDEO)

Ministrul Sănătății a precizat în timpul conferinței de presă de vineri, după Ședința de Guvern, că vor fi vaccinate persoanele care lucrează în domenii esențiale, inclusiv vânzătorii din piețe sau bancherii. Totuși, Voiculescu a precizat că pentru moment oamenii trebuie să fie consțienți de faptul că imunizarea categoriilor de risc este mai importantă.

„Vorbim despre trei categorii: persoane vârstnice, persoane cu boli cronice și personal esențial. Este o discuție, foarte multe categorii profesionale argumentează că munca lor este esențailă și este cu siguranță în multe feluri, dar trebuie să existe o limitare.

Trebuie să existe o limitare pentru că avem nevoie să ne vaccinăm bunicii și avem nevoie să îi vaccinăm pe cei cu boli cronice. Avem nevoie să îi vaccinăm în primul rând pe cei mai vulnerabili dintre noi. Dacă vom vaccina bancherii vom vaccina în același timp și pe cei care vând în piețe, vom vaccina frizerii, pentru că din punct de vedere medical intră în aceeași categorie.

Dacă vom vaccina militarii care pleacă peste granițe, da vom avea în vedere și alte categorii care pleacă peste graniță și care nu pot într-un alt fel și care sunt supuși riscului. Dar trebuie să limităm accesul la vaccinare al persoanelor care luicrează în structuri esențiale, fără de care statul nu poate funcționa. Asta este filozofia din etapa a II-a”, a explicat Ministrul Sănătății.

