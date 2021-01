Vlad Voiculescu, despre problemele apărute în funcționarea platformei de vaccinare: Nu spun că totul este perfect, spun că îmi cer scuze pentru lucrurile care nu au funcționat (VIDEO)

Ministrul Sănătății a discutat despre problemele apărute la utlizarea platformei online pentru programarea la vaccinarea anti-COVID. Voiculescu a ținut să dea asigurări românilor că se lucrează în mod constant la îmbunătățirea acesteia și să își ceară scuze pentru momentele în care cetățenii nu s-au putut programa online sau au existat alte inconveninete.

Întrebat dacă ar putea caranta că nu vor mai exista probleme în aplicație, iar oamenii nu vor mai sta la cozi să se vaccineze, Vlad Voiculescu a explicat:

„Nemulțumirea mea, cu privire la o anumită funcționalitate a platformei nu e niciciun secret. Pe de altă parte, cu toată onestitatea trebuie să recunoaștem că s-a muncit foarte mult și într-un timp foarte scurt și nu vorbim de rea credință sau de lipsă de competență din partea celor care au pus pe picioare într-un timp atat de scurt platforma.

Țin să apreciez eforturile pe care le-a făcut STS și echipa de acolo, îi cunosc, au muncit zi și noapte pentru a îmbunătății lucrurile în mod continuu. În momtnul acesta se muncește în continuare pentru a îmbunătăți lucrurile. Nu spun că totul este perfect, spun că îmi cer scuze pentru lucrurile care nu au funcționat, dar vă asigur că nu e nimni care așteaptă vara să meargă la plajă, ci oamenii muncesc din greu”, a declarat Vlad Voiculescu, la ieșirea de la Spitalul Militar Central.

