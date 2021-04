Vlad Voiculescu, despre situația vaccinului de la AstraZeneca: „E o discuție încă în curs. Vom avea o decizie în cursul zilei de astăzi” (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a fost întrebat de reporteri, joi, ce decizie vor lua autoritățile române în cazul vaccinului de la AstraZeneca, pe fondul suspiciunilor legate de apariția unor tromboze la persoane care au primit doze din acest ser. El a precizat că „vom avea o decizie în cursul zilei de astăzi, într-un grup de lucru”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.