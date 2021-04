Vlad Voiculescu, despre varianta Ioana Mihăilă în funcția de ministru al Sănătății: Îi voi oferi toată susținerea mea (VIDEO)

Vlad Voiculescu a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că dacă Oana Mihăilă va fi noul ministru al Sănătății, are toată susținerea sa.

„Dacă aceasta va fi decizia Alianței USR PLUS, ca dr. Ioana Mihăilă sau altcineva să meargă să preia portofoliul, evident că îi voi oferi toată susținerea mea. Nu e vorba numai de mine, ci de întreaga echipă”, a afirmat Vlad Voiculescu.

Fostul ministru a spus că a intrat în politică pentru a face „o diferență”.

„Ca să fie foarte clar, am intrat în politică, eu și colegii mei, să facem o diferență, nu pentru o funcție sau alta. Cu siguranță voi pune umărul și de acum încolo și cu siguranță pentru cei care vor o schimbare și pentru cei care împărtășesc valorile de adevăr, profesionalism, de transparență voi fi în continuare un partener”, a precizat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.