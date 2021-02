Vlad Voiculescu: Doar aruncând cu bani, nu rezolvi problemele. Investițiile trebuie făcute cu cap și coadă, or asta nu a fost verificat / În spitale nu sunt echipe tehnice, doar câte un nene care mai leagă o sârmă

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat luni, pentru B1 TV, că doar a arunca cu bani în sistemul sanitar nu e suficient pentru a rezolva problemele. E nevoie de investiții realizate cu cap și de echipe tehnice care să verifice modul în care acestea s-au făcut. Voiculescu a punctat că în spitalele din România nici măcar nu există echipe tehnice, ci doar „un nene care mai leagă câte o sârmă”. El a spus apoi că nici măcar la nivel central nu există ingineri și arhitecți care să valideze execuția unor investiții. Ministrul a mai declarat apoi că trebuie să construim efectiv spitale noi, nu doar să plimbăm hârtii, cum s-a întâmplat până acum.

„Aruncând cu bani în sistem că nu rezolvi problemele. ”Balș” a fost bine finanțat, sunt milioane de euro în ani consecutivi, nu e vorba de subfinanțare. Diferența o face știința cu care se fac investițiile în spitale. Nu sunt echipe tehnice în spitalele din România. E un instalator care, cel mai probabil, e cel mai prost plătit în spital, e un nene care mai leagă câte o sârmă. Exagerez voit, ca să vă spun care sunt cu adevărat motivele pentru care suntem aici. Trebuie să avem investiții bine gândite și bine puse în practică și, la nivel central, avem nevoie de o echipă de coordonare. Nu există această echipă! În Minister nu-s ingineri, arhitecți, oameni care să valideze un plan sau execuția unor investiții.

Sunt diverse găleți cu fonduri, să le spunem așa, în care diverse autorități locale sau cine deține spitale se poate servi pentru investiții, dar ele trebuie să aibă cap și coadă. Asta nu a fost verificat.

Nicio problemă majoră nu se poate rezolva dacă nu avem la nivel central, regional și local capacitatea tehnică. Trebuie să funcționăm cu spitalele pe care le avem, trebuie să facem investiții cu cap și coadă, trebuie să construim noi spitale. Să le construim efectiv, nu doar să plimbăm hârtii”, a declarat ministrul Vlad Voiculescu, pentru B1 TV.

