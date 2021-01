Vlad Voiculescu, după ce PSD i-a cerut demisia pentru tragedia de la ”Balș”: Firea e direct responsabilă de situația termoficării, iar Streinu-Cercel a fost 28 de ani manager la institut (VIDEO)

Vlad Voiculescu răspunde dur după ce Opoziția i-a cerut demisia pentru tragedia de la ”Matei Balș”. Ministrul Sănătății consideră interesant faptul că este criticat tocmai de un partid precum PSD. Voiculescu susţine că, dacă a fost o problemă legată de căldură, aceasta „este la PSD”, dat fiind că Gabriela Firea a fost primar, iar „patru ani de zile nu s-a întâmplat numic”.

Ministrul Sănătății mai spune că nu are nicio resposabilitate pentru dezastrul de la ”Matei Balș”, în condițiile în care Institutul a fost controlat ani de zile de PSD-istul Adrian Streinu Cercel, iar Capitala a fost condusă până acum puțin timp tot de social-democrați.

„Dacă a fost o problemă legată de căldură, atunci cred că problema este la PSD. Dacă a fost o problemă legată de o investiţie făcută prost, sau nefăcută, problema este de asemenea la PSD.

Ideea că cineva din PSD, oricine, respectiv preşedintele partidului mi-ar cere mie demisia sau lui Nicuşor Dan este, aş spune, o glumă proastă, dar nu ştiu cui îi arde de glume când situaţia este asta care este şi când în accidentul ăsta au murit oameni”, a declarat Vlad Voiculescu, pentru Prima TV.

