Vlad Voiculescu: Evident că mă îngrijorează numărul mic de teste din anumite județe și aș vrea ca aceste lucruri să fie corectate. Unele DSP-uri ar trebui să-și facă treaba mai bine (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat că îl îngrijorează faptul că se fac extrem de puține teste COVID în anumite județe. El a precizat că unele Direcții de Sănătate Publică ar trebui să-și facă treaba mai bine. Despre faptul că autoritățile au început de săptămâna trecută să publice date despre testare și incidență, ministrul a spus că acest lucru trebuia să se facă din prima zi. Precizările lui Voiculescu vin în contextul în care premierul Florin Cîţu a anunţat că vor fi făcute verificări dacă Ministerul Sănătăţii a respectat legislaţia când a publicat aceste date.

