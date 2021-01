Vlad Voiculescu explică ce categorii noi de persoane se vor imuniza în etapa a II-a: Vor intra persoanele fără adăpost; cu grad de handicap, dar și categorii profesionale noi (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu s-a vaccinat în cursul zilei de miercuri, la Spitalul Militar Central din București. La final, acesta a oferit o serie de declarații și a explicat ce caterogii noi de persoane vor fi vaccinate concret în cea de-a doua etapă a campaniei de imunizare.

„În etapa a II-a de vaccinare vor intra persoanele fără adăpost, cei cu un grad de handicap sau cei care sunt imobilizați la pat. De asemenea, pe lângă aceștia, pe lângă cei cu imunitatea scăzută, vor intra cei care îi îngrijesc și toți cei care locuiesc sub același acoperiș.

Dacă o persoană este impobilizată la pat poate că nu poate să facă un vaccin, poate pentru că are alergii, un anumit tip de alergie, din motive maedicale nu se poate vaccina. Atunci, trebuie să protejăm acea persoană vaccinându-i pe cei din jurul său. Mergem către toți cei care locuiesc sub același acoperiș cu acea persoană.

De asemenea sunt câteva categorii profesionale precum avocații, care trebuie să fie parte din actul de justiție, în general sunt instituții ale statului fără de care statul nu poate să funcționeze”, a explicat Vlad Voiculescu, după ce s-a vaccinat public anti-COVID.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.