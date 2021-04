Vlad Voiculescu: Florin Cîţu nu e premierul de care România are nevoie în acest moment / Despre demiterea sa: Ce a fost şocant pentru mine a fost că nu am avut nici măcar o discuţie (VIDEO)

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, este de părere că Florin Cîțu nu este premierul de care România are nevoie în acest moment și spune că felul în care el înțelege să ia deciziile pun în pericol guvernarea.

Întrebat în conferința de presă de vineri în legătură cu posibilitatea ca USR PLUS să iasă de la guvernare, pe fondul tensiunilor care au luat amploare în coaliție după demitera sa de la Ministerul Sănătății, Vlad Voiculescu a precizat: ”E o decizie grea şi care se va lua la nivelul conducerii USR PLUS. Florin Cîţu nu e premierul de care România are nevoie în acest moment. Cele întâmplate recent arată o lipsă de maturitate politică şi mai mult decât atât şi arată şi felul în care dumnealui înţelege să ia decizii care pun în pericol guvernarea. Ce a fost şocant pentru mine a fost că nu am avut nici măcar o discuţie. Să nu ai niciun fel de discuţie, nu a răspuns la telefon”.

În ceea ce privește persoana care va veni în locul său la conducerea Ministerului, Voiculescu a spus că aceasta ar trebui să comunice mai bine.

”Următorul ministru sper să comunice mai bine. Sper să nu mai poată fi demis de cineva care are o problemă personală sau sugerată de partid. Dacă nu avem stabilitate la nivelul Ministerului Sănătății şi nu va avea suportul necesar pentru a face modificări în sistem, atunci lucrurile nu se vor schimba şi oamenii vor muri. Pentru că nişte partide şi-au împărţit caşcavalul”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Cât despre informația potrivit căreia Ioana Mihăilă ar putea fi propunerea USR PLUS pentru Ministerul Sănătății, Voiculescu a spus: „Dacă aceasta va fi decizia Alianței USR PLUS, ca dr. Ioana Mihăilă sau altcineva să meargă să preia portofoliul, evident că îi voi oferi toată susținerea mea. Nu e vorba numai de mine, ci de întreaga echipă”