Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat că la ora actuală România are mai puține doze de vaccin decât ar fi nevoie. Totodată, demnitarul a precizat că premierul Florin Cîțu și-a exprimat disponibilitatea de a asigura resursele necesare pentru procurarea tuturor vaccinurilor disponibile, iar Ministerul Sănătății a semnat zilele trecute o comandă pentru încă 9 milioane de doze din vaccinul CureVac, care încă nu primit undă verde la nivelul UE.

