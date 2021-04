Vlad Voiculescu: În perioada următoare vom da, probabil, proba unei generații. Dacă suntem responsabili, putem salva mai mulţi oameni decât au decedat la Revoluţie. Trebuie să punem umărul cu toții (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat că următoarele săptămâni vor reprezenta, probabil, „proba unei generații” și a comparat perioada cu ce au trăit bunicii noştri în al Doilea Război Mondial. „Cu un comportament responsabil putem salva în perioada următoare mai mulţi oameni decât au decedat la Revoluţie”, a afirmat ministrul.

„Intrăm într-o perioadă, şi s-ar putea să vorbim chiar de perioada între Paştele Catolic şi Paştele Ortodox, care probabil va fi proba unei generaţii, la fel cum, dacă vreţi, bunicii noştri şi-au dat proba generaţiei în al Doilea Război Mondial, la fel cum o generaţie întreagă a fost impactată de ce s-a întâmplat la Revoluţie.

În perioada următoare vom vedea cât de solidari, de responsabili putem fi şi, dacă vreţi, să ne uităm la cifre.

Cu un comportament responsabil, putem salva în perioada următoare mai mulţi oameni decât au decedat la Revoluţie, putem depăşi o pandemie care ne costă pe noi toţi, nu doar pe cei care se îmbolnăvesc, ci şi pe cei care trebuie să respecte restricţii şi pe toată lumea. Pentru toată lumea sunt costuri semnificative.

Avem şansa să trecem peste această, pandemie dacă punem cu toţii umărul”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

