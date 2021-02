Vlad Voiculescu, despre campania de vaccinare: „Poate unele lucruri puteau fi gândite ceva mai bine, dar unele lucruri nu avem de unde să le știm” (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a vorbit despre campania națională de vaccinare anti-COVID-19 și susține că „lucrurile merg bine”. „Da, poate unele lucruri puteau fi gândite ceva mai bine, dar unele lucruri nu avem de unde să le știm”, susține politicianul de la USR-PLUS, care a fost întrebat luni, în direct pe B1 TV, ce n-a funcționat până în acest moment.

Campania națională de vaccinare anti-COVID-19 pare să fi intrat într-un fel de impas, pe fondul numărului redus de doze și a faptului că, în etapa a II-a, persoanele cu boli cronice și cele în vârstă au fost puse „la grămadă” cu persoanele care desfășoară activități esențiale. Întrebat de Tudor Mușat ce n-a funcționat, dincolo „de săritul peste rând”, Vlad Voiculescu a răspuns: „În general, trebuie să spunem că lucrurile merg bine. Avem peste 700.000 de oameni vaccinați. În toate topurile, România arată bine la nivel de cum s-a organizat vaccinarea și câți oameni avem vaccinați până astăzi. Da, poate unele lucruri puteau fi gândite ceva mai bine, dar unele lucruri nu avem de unde să le știm, și anume numărul dozelor de vaccin a fost ceva ce nu s-a putut previziona. De la început, când dintr-o dată au venit mai repede vaccinurile și într-o cantitate ceva mai mare decât era așteptat inițial, până acum, unde vedem că sunt anumite probleme de producție, anumite probleme care țin de negocierea mai degrabă între companii și Comisia Europeană. În momentul acesta, ce am făcut, ce am anunțat acum două zile, după o discuție cu Președintele și premierul, este că vom prioritiza bătrânii, bolnavii și cei cu handicap. Asta este necesar pentru că nu știm, nu știm care va fi presiunea asupra sistemului sanitar și asupra țării acesteia...”

Referitor la faptul că poate nu a fost oportună inițiativa de a pune laolaltă personal din instituții care desfășoară activități esențiale cu persoane cu boli cronice și cu persoane în vârstă, ministrul Sănătății a declarat: „Nu vă ascund că a fost o discuție în Guvern și a fost o soluție de compromis pe care am avut-o, dar încă de la început, încă de la început, am avut un raport cred că destul de sănătos, și anume 75%-25%, adică trei sferturi din vaccinuri au mers întotdeauna către persoanele la risc, adică categoriile menționate mai devreme, bătrâni, bolnavi, cei cu handicap și cei care îi îngrijesc. Dintotdeauna – sau dintotdeauna, de când am venit noi în Guvern – odată ce pentru prima dată a fost modificată Strategia de vaccinare, la nivel Hotărârii de Guvern, am pus regula aceasta care a fost respectată, cu o singură depășire a numărului de 25%, care a fost amendată imediat. Am declarat atunci imediat și cei, cred, de la Comitetul de vaccinare au corectat acest lucru relativ rapid”.