Vlad Voiculescu, întrebat dacă ne îndreptăm spre redeschiderea școlilor: „O să evit să mă pronunț, întrebați-mă altceva, vă rog” / Decizia finală va fi luată marți, 2 februarie (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a evitat să se pronunțe cu privire la redeschiderea școlilor în actualul context sanitar. Demnitarul a primit o întrebare în acest sens luni seară, pe B1 TV, din partea lui Tudor Mușat, în condițiile în care ziua de 2 februarie se anunță una decisivă pentru o eventuală reluare a cursurilor cu prezență fizică din 8 februarie, când începe oficial semestrul al II-lea.

„Vă închipuiți că nu pot să mă pronunț în momentul de față. O să evit să mă pronunț, întrebați-mă altceva, vă rog”, a răspuns ministrul Vlad Voiculescu.

