Vlad Voiculescu, întrebat la ce oră s-a produs tragedia de la Spitalul Victor Babeș: Acest lucru va fi stabilit de anchetă. Presupun că undeva înainte de ora 18. Eu am aflat în jurul orei 18 (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a făcut o serie de precizări, marți, într-o conferință de presă, despre tragedia soldată cu trei decese de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din Capitală. Întrebat la ce oră s-a produs incidentul, el spune că „acest lucru va fi stabilit de anchetă”, însă presupune că „undeva înainte de ora 18”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.