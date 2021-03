Vlad Voiculescu, ironizat după ce premierul i-a cerut să prezinte un raport de activitate. Alexandru Rafila: Dacă luăm o foaie A4, nu știu dacă reușim să umplem o treime cu ce-a făcut legat de pandemie (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila l-a ironizat pe Vlad Voiculescu, după ce premierul Florin Cîțu a anunțat că i-a transmis ministrului Sănătății să prezinte săptămâna viitoare un raport al activității desfășurate în vederea pregătirii pentru al treilea val al pandemiei, dar și care sunt planurile pentru perioada următoare. Reprezentatul României la Organizația Mondială a Sănătății spune că ar fi mai ușor ca demnitarul de la USR-PLUS să explice „ce n-a făcut” pentru controlarea crizei sanitare.

De altfel, însuși prim-ministrul Florin Cîțu declara recent că i-a atras atenția ministrului Vlad Voiculescu că „trebuie să ne concentrăm și pe pandemie”.

