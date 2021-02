Vlad Voiculescu: Marți avem o primă versiune a raportului de după Piatra Neamț, să vedem de unde a pornit incendiul. Până acum, nimeni din Ministerul Sănătății nu a văzut nicio versiune

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat luni, pentru B1 TV, că abia mâine va avea o primă versiune a raportului privind cauzele incendiului izbucnit anul trecut la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț. Un alt raport, cel al IGSU, a fost de mult finalizat, iar managerii de spitale au avut deja o lună la dispoziție să aplice măsurile prevăzute în document. Voiculescu a mai spus că tot marți va primi un raport și despre stadiul implementării acestor măsuri de către șefii unităților medicale.

„Au fost mai multe rapoarte. Raportul pe care eu o să-l văd abia mâine și care e extrem de important, este raportul cu privire la incidentul de la Piatra Neamț. Deci, până în acest moment, Ministerul Sănătății nu a văzut, nimeni din Ministerul Sănătății nu a văzut nicio versiune, măcar o versiune intermediară a raportului de după Piatra Neamț. Noi nu știm... Eu nu știu să fi văzut nici dumnealui (fostul ministru Nelu Tătaru) și eu nu am văzut și, din discuțiile pe care le-am avut cu DSU, mâine avem o primă versiune a raportului de după Piatra Neamț, să vedem de unde a pornit incendiul de acolo. Și asta e foarte important nu doar prin prisma găsirii responsabililor și a responsabilităților, ci din prisma învățării dintr-o greșeală trecută care ar trebui să ne ducă măsuri concrete pentru a evita așa ceva în viitor. În afară de acesta mai sunt și alte rapoarte în interiorul instituțiilor publice”, a declarat Vlad Voiculescu, pentru B1 TV.

