Vlad Voiculescu: Nici gând să existe vreo tensiune între mine și premier sau între mine și Valeriu Gheorghiță (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, susține că nu există tensiuni între el și premierul Florin Cîțu și coordonatorul campaniei naționale de vaccinate anti-COVID-19, Valeriu Gheorghiță. ”Evident că sunt discuții, că încercăm să îmbunătățim lucrurile și nu e nimic secret”, a declarat Vlad Voiculescu, miercuri, după ce a fost vaccinat anti-coronavirus la Spitalul Militar din Capitală.

”Am citit și eu despre lucrurile astea. Nu există absolut nicio tensiune. Există discuții și există un grup de oameni care au încredere unii în alții și vcare discută cât se poate de deschis despre probleme. Există probleme și problemele astea trebuie rezolvate. Astfel cred că trebuie abordate lucrurile. Evident că sunt discuții, că încercăm să îmbunătățim lucrurile și nu e nimic secret, dar nici gând să existe vreo tensiune între mine șii premier sau între mine și Valeriu Gheorghiță.

Valeriu Gheorghiță este cel care a pus pe picioare această echipă și într-un timp record a reușit să facă un mescanism să funcționeze. Nu este perfect, poate fi îmbunătățit, dar e un merit pe care i-l recunosc, dar nu s epune problema în niciun fel de vreo tensiune”, a spus Vald Voiculescu.

