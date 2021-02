Vlad Voiculescu: Nivelul testării mă frustrează încă de când eram în Opoziție / Am introdus testele antigen / Avem probleme cu raportarea cazurilor și din cauza comportamentului nostru, al românilor

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat luni, pentru B1 TV, că nivelul de testare pentru depistarea infecției cu coronavirus în România îl frustrează încă de când era în Opoziție. El a precizat apoi că, încă din primele zile de mandat la Ministerul Sănătății, a introdus testele antigen și peste două milioane de astfel de teste sunt și vor fi disponibile. Voiculescu a mai precizat că unul dintre motivele pentru care numărul de cazuri raportate e mai mic decât în realitate ține și de comportamentul unor români. Aceștia aleg să-și facă un test rapid acasă, iar dacă rezultatul e pozitiv, nu anunță autoritățile.

Vlad Voiculescu, despre nivelul de testare pentru depistarea infecției cu coronavirus

Vlad Voiculescu a precizat întâi că definiția de caz în baza căreia se fac testările este aceeași recomandată de Centrul European pentru Controlul Bolilor. „Trebuie să existe niște limitări, dar limitările sunt aceleași la nivel european, în condițiile în care în unele țări lucrurile stau mult mai sever decât la noi”, a mai precizat ministrul.

„Nivelul testării e ceva ce pe mine mă frustrează încă de când eram în Opoziție și m-am exprimat atunci că nu testăm suficient și că nivelul din cifre nu e cel real, asta pe de o parte din cauza metodologiei, pe de altă parte din cauza numărului mic de teste”, a mai afirmat ministrul Sănătății, pentru B1 TV.

Vlad Voiculescu a explicat apoi ce a făcut el în privința testării de când a preluat mandatul: „Vă spun ce am făcut cred că din a doua zi în care eram la Minister: am schimbat metodologia de testare, în sensul că am introdus testele antigen, testele rapide odată ce am văzut și recomandarea de la Centrul European pentru Controlul Bolilor care spunea că aceste teste au ajuns la un nivel de calitate comparabil cu cel tip PCR. Asta înseamnă că ne putem baza într-o bună măsură, cel puțin în cazul simptomaticilor, și sunt deja peste două milioane de teste achiziționate disponibile, respectiv vor fi în scurt timp disponibile. Unele sunt deja în UPU din spitale și pot fi folosite”.

Vlad Voiculescu, despre problemele în raportarea infecțiilor cu coronavirus

Ministrul Sănătății a explicat apoi că există probleme și de raportare, una dintre ele fiind legată de faptul că unii români se testează cu teste rapide cumpărate de pe internet, iar dacă au rezultat pozitiv, nu comunică autorităților acest lucru.

„O problemă avem cu raportarea. Aici a fost un oarecare decalaj între Ordinul de Ministru pe care l-am dat și implementarea în platforma informatică și reluarea proceselor are trebuie să se modifice la nivelul fiecărui UPU și spital care trebuie să raportele și, pe de altă parte, e comportamentul nostru, al românilor. Mai precis, dacă la început toată lumea se speria de virus și voia să se ducă să se testeze, acum fiecare avem măcar 2 - 3 - 4 prieteni, cunoștințe, care au trecut prin virus și dacă cineva s-a întâmplat să se intersecteze cu aceștia, ceea ce s-ar numi contact, mai degrabă își cumpără de pe net testul și-l face acasă și mai degrabă rămâne acolo. Ceea ce e greșit și nu ne ajută în ceea ce privește raportarea”, a mai declarat Vlad Voiculescu, pentru B1 TV.

Potrivit celor mai recente date furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, în România s-au efectuat până acum 5.449.538 de teste RT-PCR și 121.305 teste rapide antigenice. În ultima zi au fost făcute 5.801 teste RT-PCR (4.033 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.768 la cerere) și 3.194 de teste rapide antigenice.

Ministrul Sănătății a mai afirmat, pentru B1 TV, că doar a arunca cu bani în sistemul sanitar nu e suficient pentru a rezolva problemele. E nevoie de investiții realizate cu cap și de echipe tehnice care să verifice modul în care acestea s-au făcut. Vlad Voiculescu a mai precizat, de asemenea, că mâine va avea o primă versiune a raportului privind cauzele incendiului izbucnit anul trecut la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț.