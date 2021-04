Deși inițial a dat vina pe cei de la pompe funebre, Vlad Voiculescu recunoaște că în ordin scria că o parte din decedații de COVID-19 sunt înmormântați fără haine: „Am preluat o informație parțial greșită” (VIDEO)

UPDATE, 8 aprilie, ora 14.20: Ministrul Vlad Voiculescu a recunoscut într-o postare pe Facebook că a preluat „o informație parțial greșită” și că în ordinul de ministru se stipulează că o parte dintre cei decedați cu SARS-CoV-2, mai exact cei autopsiați, sunt înmormântați fără haine, o prevedere pe care susține că o va modifica „în cursul zilei de astăzi”.. Anterior postării, el făcuse o serie de declarații în fața Ministerului Sănătății, unde afirma că situația descrisă de reporteri este un „neadevăr” și că „dacă cei de la pompe funebre au înmormântat oameni fără să respecte legea, atunci, da, au făcut acest lucru de capul lor și nu are nimeni din acest minister de ce să își ceară scuze pentru lucrul acesta”.

„Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație parțial greșită în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, o parte a celor decedați - și anume cei autopsiați (!) - conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 «se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.» Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, a scris ministrul Vlad Voiculescu pe Facebook, joi, după declarațiile susținute în fața Ministerului Sănătății.

Știrea inițială: Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, susține că nu scrie în ordinul de ministru că persoanele diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 care au decedat ar trebui înmormântate fără haine. „Dacă cei de la pompe funebre au înmormântat oameni fără să respecte legea, atunci, da, au făcut acest lucru de capul lor și nu are nimeni din acest minister de ce să își ceară scuze pentru lucrul acesta”, a mai spus el, într-un schimb intens de replici cu reprezentanții presei, după ce a anunțat ridicarea unor restricții privind ceremoniile funerare.

