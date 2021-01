Vlad Voiculescu: Până în 2024, vom avea fundaţiile celor trei spitale regionale și nu numai / E o ruşine Spitalul Judeţean din Cluj, la Braşov e criminal ce se întâmplă (VIDEO)

Vlad Voiculescu vine cu promisiuni. La fel ca predecesorii săi, se laudă că va construi spitale. Ministrul Sănătații a declarat că, până în 2024, vom avea fundaţiile pentru spitalele regionale de la Craiova, Iaşi şi Cluj. Totodată, el a precizat că trebuie construite unități medicale şi în București, dar și în alte orașe, informează B1 TV.

„Până în 2024, vom avea fundaţiile - pot să promit - cele trei spitale regionale, şi nu numai fundaţiile. La Craiova, la Iaşi şi la Cluj şi, pe lângă asta, trebuie să începem spitale în Bucureşti, trebuie să începem spitale la Timişoara, la Braşov, la Sibiu”, a declarat Vlad Voiculescu, pentru Prima TV.

Voiculescu a recunoscut realitatea din sistemul sanitar românesc, pe care, de altfel, l-a mai păstorit și în 2016. Infrastructura este la pământ, în acest moment, iar supraviețuirea în spitale este mai mult o chestiune de noroc pentru pacienți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.