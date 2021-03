Vlad Voiculescu, prima reacție după dezvăluirile despre situația de la Spitalul Județean Sibiu: Este absolut şocant

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat că găsește absolut șocante informațiile apărute în presă despre modul în care sunt tratați pacienții COVID-19 la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Sibiu.

Un medic a povestit, pentru publicația Turnul Sfatului, că bolnavii sunt intubați, chiar dacă unii nu au nevoie, sunt sedați și legați, ca medicii și asistentele să nu fie deranjate.

Voiculescu a spus că nu a primit nicio sesizare, dar se va informa despre situația de la Sibiu. Între timp, procurorii de acolo au deschis un dosar penal in rem pentru omor.

„Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat acolo. Am citit şi eu parte din articolul din publicaţia din Sibiu, este absolut şocant”, a declarat, luni, ministrul Vlad Voiculescu.

El a precizat că nu a primit sesizări, dar e o situație care cert trebuie verificată: „Nu am primit sesizări că s-ar întâmpla ceva măcar asemănător în alte secţii. Acum vorbim de o relatare în presă, lucru care trebuie verificat”.

Dosar pentru omor, deschis după dezvăluirile unui medic despre ce se întâmplă la Spitalul Județean Sibiu

Un medic a declarat pentru publicația Turnul Sfatului, sub protecția anonimatului, că el, ca fost angajat al Secţiei ATI, dat și alte cadre medicale, ar fi ucis pacienţi cu COVID-19.

Una din cele mai grave probleme semnalate de S. este legată de procedura de intubare. Spune că se ajunge mult prea ușor la această procedură, chiar și atunci când în realitate nu este nevoie. Se face asta pentru liniștea medicilor și asistentelor: un pacient intubat nu mai face gălăgie.

„Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. (…) Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare", a spus bărbatul.

După articolul apărut în presă, procurorii din Sibiu s-au autosesizat și au deschis un dosar in rem pentru omor.