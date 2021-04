Vlad Voiculescu: Raed Arafat m-a asigurat că unitățile mobile ATI sunt verificate la fiecare două luni și că toate condițiile tehnice sunt îndeplinite (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul USR-PLUS al Sănătății, a declarat, marți, că a primit asigurări de la secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, că unitățile mobile ATI sunt verificate la fiecare două luni, iar toate condițiile tehnice sunt îndeplinite. De asemenea, ele sunt verificate și de Direcțiile de Sănătate Publică.

Precizările vin în contextul în care, luni, trei pacienți COVID internați în unitatea mobilă ATI a spitalului ”Victor Babeș” au murit din cauza unei defecțiuni la instalația de oxigen. „Ancheta ar trebui să ne arate exact care au fost cauzele”, a mai spus Vlad Voiculescu.

