Vlad Voiculescu: "România pierde viteză în mod periculos la capitolul vaccinare, deși a început bine"

Vlad Voiculescu a declarat vineri că din punctul său de vedere campania de vaccinare pierde teren în România, deși a început bine. Acesta a punctat că un element critic este absența unei campaniid e comunicare:

“România pierde viteză în mod periculos la capitolul vaccinare, deși a început bine. România are o vulnerabilitate majoră prin faptul că nu a vaccinat destul pe cei mai fulnerabili, pe cei bătrâni și pe cei bolnavi. Asta este ceva ce am fi făcut diferit. O altă vulnerabilitate este lipsa completă a unei campanii de comunicare. Există pregătită de către echipa mea o campanie de comunicare care sper să fie pusă în practică. O să vedem foarte curând limitările acestei abordări de până acum odată ce cei care ar fi vrut să se vaccineze se vor vaccina. Trebuie să ajungem în rural, trebuie să ajungem la câți mai mulți omeni și asta este o provocare”, a declarat Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu a criticat de asemenea faptul că vaccinarea ar fi coordonată doar de două persoane, premierul Florin Cîțu și de colonelul Gheorghiță:

“Nu spun că echipa care s-a ocupat de vaccianre nu ar fi făcut o treabă bună.Spun că modul de lucru care ține aproape exclusiv de două persoane, anume de colonelul Gheorghiță și de premierul Cîțu, modul de a lua decizii, de a guverna întreaga campanie este suboptimal ca să fiu delicat”.

Fostul ministru al Sănătății a ținut să respingă speculațiile că și-a dorit să preia el campania de vaccinare. Pe de altă parte acesta a precizat că a criticat modul cuma arătat inițial platforma de programare și a cerut ca Ministerul Sănătății să se ocupe de comunicarea privind imunizarea populației:

“Acesta a fost un alt fake news, unul dintre primele, cumva că eu am cerut preluarea coordonării vaccinăriid e la colonelul Gheorghiță. Nu a fost niciodată cazul. Am destulă apreciere pentru dânsul și pentru munca dânsului. Nici gând nu a fost vorba despre preluarea campaniei de vaccinare la Ministerul Sănătății. Ceea ce am spus însă a fost că platforma a fost suboptimală și la început era mai mult decât suboptimală. Am spus că este nevoie de o campanie de comunicare și am propus ca această campanie de comunicare să fie în sarcina Minsiterului Sănătății, lucru care nu s-a întâmplat. Unul dintre multele momente în care premierul a spus da, după care nu s-a întâmplat nimic. Cred că modul de desfășurare a campaniei de la un punct încolo ar fi putut fi accelerat”, precizat Vlad Voiculescu.