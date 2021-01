Vlad Voiculescu se delimitează de organizarea campaniei de vaccinare: Efortul logistic nu e în primul rând al Ministerului Sănătății

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, susține că „principala responsabilitate” din efortul logistic pe care îl presupune campania națională de vaccinare anti-COVID-19 aparține Ministerului Apărării, ca parte dintr-un aranjament guvernamental făcut înainte de începerea mandatului său.

