Vlad Voiculescu: Știm că protestele în sine au justificări, dar s-a ajuns cam departe. Nici în războaie nu se atinge nimeni de medici, de infirmieri și de asistente (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a vorbit despre protestele anti-restricții desfășurate luni seară în Capitală și în alte orașe. Într-o conferință de presă organizată marți, el s-a arătat de părere că manifestațiile pot avea justificări, însă susține că s-a „ajuns prea departe în special cu violența și agresivitatea la adresa medicilor și a personalului din spital, în mai multe locuri din țară”.

