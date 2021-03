Vlad Voiculescu susține că a început plata personalului medical din centrele de vaccinare: Cererea către Ministerul Finanțelor, trimisă cu întârziere din cauza unui funcționar din Ministerul Sănătății (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a anunțat, marți după-amiază, că au fost ceruți banii necesari de la Ministerul Finanțelor pentru plata cadrelor medicale din centrele de vaccinare anti-COVID-19, iar plățile au început deja. Precizarea vine în contextul în care Ministerul Finanțelor a transmis că nu a primit nicio solicitare în acest sens de la Ministerul Sănătății.

Voiculescu a mai spus că solicitarea a fost înaintată abia ieri din cauza unui funcționar din Ministerul Sănătății.

„Banii au fost ceruți de la Ministerul Finanțelor, e adevărat că abia ieri, și plățile au început deja să se facă, mâine se vor continua către rețelele de sănătate publică”, a declarat Vlad Voiculescu.

Acesta a admis că a existat o întârziere și a precizat că vina a aparținut unui „funcționar public din cadrul ministerului” Sănătății, care trebuia „să completeze o hârtie, s-o semneze și s-o dea mai departe”.

