Vlad Voiculescu susține că nu există „autor moral” în cazul pacientului mort în Belgia // Bolnavul a trecut pe la 3 spitale, iar transportul a durat 9 zile. Rafila: Eu cred că a fost un transfer greoi (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a declarat, luni, că nu există un „autor moral” în cazul pacientului cu arsuri grave din Constanța care a fost transportat în Belgia și a decedat acolo. Voiculescu a precizat că bolnavul a fost transferat imediat ce a fost posibil „din punct de vedere tehnic”. Asta deși procesul a durat nouă zile și, în acest timp, pacientul a fost plimbat la trei spitale din România. „Eu cred că a fost un transfer greoi”, a punctat profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD. La rândul său, medicul Ciprian Isacu, cel care l-a îngrijit pe pacient în Belgia, a ținut să precizeze că locul a fost găsit de familia bolnavului, căci autoritățile române nici de atât lucru nu au fost în stare.

„Dacă ar fi fost o singură persoană care să se fi opus acestui transfer, aş fi înţeles să vorbim despre un autor moral”, a declarat ministrul Sănătății, după dezbaterea moțiunii simple ce-l vizează.

Voiculescu a explicat apoi că Departamentul pentru Situații de Urgență este cel care e responsabil cu găsirea centrului în străinătate și cu transferul efectiv al pacienților: „Dar nu putem să vorbim despre autori morali atât timp cât colegii de la DSU au făcut tot ce a depins de dânşii”.

„De îndată ce au găsit un centru, pacientul a fost transferat de îndată ce acest lucru a fost posibil din punct de vedere tehnic. Da, a existat o defecţiune a avionului. Acesta este un lucru pe care l-am aflat de la doctorul Arafat. De îndată ce s-a găsit o soluţie alternativă prin Ministerul Apărării pacientul a fost transferat. Pacientul a fost transferat de îndată ce s-a găsit un loc în străinătate şi deîndată ce transferul a fost tehnic posibil. Nu cred că putem să vorbim despre un autor moral”, a continuat ministrul Sănătății.

El a mai spus, în schimb, că se fac verificări legate de modul în care a fost tratat pacientul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.