Vlad Voiculescu: Va fi nevoie de câteva luni ca producția de vaccinuri și cantitatea distribuită în România să fie cea de care avem nevoie, dar sunt multe necunoscute / Pericolul e ca alte tulpini să se dezvolte (VIDEO)

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, susține că „principala limitare în acest moment” este reprezentată de numărul de doze de vaccin anti-COVID-19 care sosesc în țară. „E o cursă contra cronometru pentru că pericolul este ca alte tulpini să se dezvolte, într-adevăr”, a recunoscut demnitarul, luni seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a vorbit despre campania națională de vaccinare împotriva COVID-19 și despre șansele României ca până la final de septembrie să aibă 10,4 milioane de persoane vaccinate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.